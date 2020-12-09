Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины.

Как указано на сайте ФБУ, все баскетбольные первенства страны не будут проводить чуть больше двух недель.

“В связи с отсутствием финансирования баскетбольных мероприятий со стороны государства, департамент организации и проведений соревнований ФБУ принял решение приостановить проведение всех чемпионатов с 23 декабря 2020 по 10 января 2021”, – говорится в сообщении.

Кроме этого, было принято решение провести матчи четвертьфинала, полуфинала и финала Кубка Украины в формате “Финала восьми” в течение трех игровых дней.