Нет признаков того, что вакцина AstraZeneca провоцирует образование тромбов, – регулятор ЕС

Во вторник, 16 марта, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что пока нет доказательств того, что вакцина от коронавируса Oxford/AstraZeneca вызывает образование тромбов.

Об этом заявила исполнительный директор ЕМА Эмер Кук во время брифинга.

Она отметила, что ЕМА оперирует фактами. Пока нет признаков того, что эта вакцина провоцирует свертывание крови и образование тромбов.

Эксперты пока изучают все случаи. Выводы обнародуют в четверг, 18 марта.

Press conference by @EMA_News Executive Director Emer Cooke on the investigation on COVID-19 vaccine AstraZeneca and thromboembolic events. https://t.co/G81yzlfNcX — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 16, 2021