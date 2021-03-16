Covid-19 Украина

обновлено 16.03.2021 в 20:02

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Нет признаков того, что вакцина AstraZeneca провоцирует образование тромбов, – регулятор ЕС

Во вторник, 16 марта, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что пока нет доказательств того, что вакцина от коронавируса Oxford/AstraZeneca вызывает образование тромбов.

Вторник, 16 марта 2021, 20:23

Об этом заявила исполнительный директор ЕМА Эмер Кук во время брифинга.

Она отметила, что ЕМА оперирует фактами. Пока нет признаков того, что эта вакцина провоцирует свертывание крови и образование тромбов.

Эксперты пока изучают все случаи. Выводы обнародуют в четверг, 18 марта.

Подробнее о препарате

Вакцина COVID-19 AstraZeneca – это вакцина для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше. COVID-19 вызывается вирусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca основана на вирусе из семейства аденовирусов, который был модифицирован, чтобы иметь в своем составе ген для производства белка из SARS-CoV-2.

Вакцина COVID-19 AstraZeneca не содержит сам вирус SARS-CoV-2 и не может вызывать COVID-19.

После сообщений о тромбоэмболии у вакцинированных несколько стран – ДанияНорвегия, Нидерланды, Австрия, Ирландия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния – частично или полностью прекратили использование вакцины британо-шведской фармкомпании.

Таиланд и Демократическая Республика Конго также приостановили использование вакцины AstraZeneca.

Причиной подобного решения является появление информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей.

  • Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендует странам Европейского союза продолжить использование вакцину AstraZeneca, несмотря на заявления некоторых стран о появлении тромбов у пациентов.
  • Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca сократила прогноз поставок вакцины от коронавируса COVID-19 в Евросоюз в первом квартале примерно до 30 млн доз.
  • В Словакии после вакцинации от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca умерла учительница средней школы. Связь между смертью и препаратом пока не установлена.
  • Позже Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом от коронавируса производства британо-шведской фармкомпании AstraZeneca.
  • Сегодня правительство Швеции заявило о временном прекращении использования вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
Теги: AstraZeneca, ЕМА, тромб

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