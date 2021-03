Нет признаков того, что вакцина AstraZeneca провоцирует образование тромбов, – регулятор ЕС

Об этом заявила исполнительный директор ЕМА Эмер Кук во время брифинга.

Она отметила, что ЕМА оперирует фактами. Пока нет признаков того, что эта вакцина провоцирует свертывание крови и образование тромбов.

Эксперты пока изучают все случаи. Выводы обнародуют в четверг, 18 марта.

Press conference by @EMA_News Executive Director Emer Cooke on the investigation on COVID-19 vaccine AstraZeneca and thromboembolic events. https://t.co/G81yzlfNcX

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 16, 2021