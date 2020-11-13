Об этом по итогам заседания исполкома Львовского горсовета в Telegram сообщил мэр города Андрей Садовый.

По словам городского головы, исполком принял решение, согласно которому до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Именно этот перечень учреждений должен был прекратить работать на выходных по решению правительства.

“Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин “выходного дня”, у нас нет выходных. Люди имеют право на работу”, — заявил Садовый.

В подтверждение своих слов мэр опубликовал скан-копию решения исполкома.

Также мэр призвал обращаться на горячую линию 1580 всех, кому будут мешать работать на выходных.