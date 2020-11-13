Об этом по итогам заседания исполкома Львовского горсовета в Telegram сообщил мэр города Андрей Садовый.
По словам городского головы, исполком принял решение, согласно которому до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Именно этот перечень учреждений должен был прекратить работать на выходных по решению правительства.
“Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин “выходного дня”, у нас нет выходных. Люди имеют право на работу”, — заявил Садовый.
В подтверждение своих слов мэр опубликовал скан-копию решения исполкома.
Также мэр призвал обращаться на горячую линию 1580 всех, кому будут мешать работать на выходных.
- Накануне Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Согласно решению правительства, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время в Украине будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС.
- Однако в ряде городов Украины местные власти выразили несогласие с решением Кабинета Министров и или заявили об отказе внедрять такие меры, или об отсрочке их применения. Так произошло во Львове, Одессе, Ровно, Славянске, Черкассах и Мукачево.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение о введении в стране “карантина выходного дня” действует безусловно, и у мэров городов нет полномочий отказываться от его выполнения.