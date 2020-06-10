Германия продлила ограничения для своих граждан на поездки в Украину.

Об этом сообщает немецкое издание DW.

Уточняется, что в Германии продлили ограничения на поездки для своих граждан в более чем 160 стран мира до 31 августа 2020 года.

Таким образом, немецкое правительство рекомендует отказаться от поездок в государства, которые не являются членами Европейского Союза.

При этом не исключается, что ограничения будут сниматься раньше на основании улучшения ситуации с распространением коронавируса в отдельных странах. В Германии будут учитывать статистику по заражениям, эффективность здравоохранения отдельных государств, а также меры безопасности для туристов.