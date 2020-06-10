Об этом сообщает немецкое издание DW.
Уточняется, что в Германии продлили ограничения на поездки для своих граждан в более чем 160 стран мира до 31 августа 2020 года.
Таким образом, немецкое правительство рекомендует отказаться от поездок в государства, которые не являются членами Европейского Союза.
При этом не исключается, что ограничения будут сниматься раньше на основании улучшения ситуации с распространением коронавируса в отдельных странах. В Германии будут учитывать статистику по заражениям, эффективность здравоохранения отдельных государств, а также меры безопасности для туристов.
- По состоянию на утро 10 июня в Украине зафиксировано 28 тыс. 381 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 525 новых случаев. В течение суток скончались еще 23 человека. Это антирекорд за все время вспышки в нашей стране.
- С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.