Немцев протестируют на наличие антител к COVID-19

Об этом сообщает издание Businessinsider.
Ученые из Центра исследований инфекций имени Гельмгольца в Брауншвейге хотят в ближайшие недели провести сто тысяч тестов на антитела. Людям, у которых подтвердят наличие иммунитета, выдадут “сертификаты”. Им разрешат не придерживаться карантинных ограничений.
В рамках исследования в начале апреля запланировано протестировать 100 тысяч человек одновременно. Тесты будут выявлять антитела к вирусу COVID-19 в организме.
Кроме того, это будет свидетельствовать и том, были ли эти люди носителями коронавируса, впоследствии чего и сформировался иммунитет.
- Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что ВОЗ по-прежнему рекомендует людям, которые не больны короновирусом COVID-19 и которые не ухаживают за больными, не носить маски.