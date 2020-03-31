Covid-19 Украина

обновлено 31.03.2020 в 15:02

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8

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13(+0)

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Немцев протестируют на наличие антител к COVID-19

В Германии, в апреле исследователи протестируют 100 тысяч человек на наличие антител к коронавирусу.

Вторник, 31 марта 2020, 16:21

Об этом сообщает издание Businessinsider.

Ученые из Центра исследований инфекций имени Гельмгольца в Брауншвейге хотят в ближайшие недели провести сто тысяч тестов на антитела. Людям, у которых подтвердят наличие иммунитета, выдадут “сертификаты”. Им разрешат не придерживаться карантинных ограничений.

В рамках исследования в начале апреля запланировано протестировать 100 тысяч человек одновременно. Тесты будут выявлять антитела к вирусу COVID-19 в организме.

Кроме того, это будет свидетельствовать и том, были ли эти люди носителями коронавируса, впоследствии чего и сформировался иммунитет.

  • Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что ВОЗ по-прежнему рекомендует людям, которые не больны короновирусом COVID-19 и которые не ухаживают за больными, не носить маски.
Теги: Коронавирус,

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