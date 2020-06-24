Российский оппозиционер Борис Немцов, которого убили в 2015 году, посмертно выиграл дело против России в Европейском суде по правам человека.

Об этом говорится в решении суда.

Это было дело против российского правительства и экс-мера Москвы Юрия Лужкова, который, к слову, умер в прошлом году.

Предметом разбирательства был доклад “Лужков. Итоги”. Немцов выпустил его в 2009 году в соавторстве с Владимиром Миловым. В своем докладе журналист обвинил Лужкова в коррупции, назвав “вором и коррупционером”. О докладе опубликовали заметку в газете “Коммерсантъ”, после чего она стала частью судебного разбирательства.

В суд обратился именно Лужков. Он подал иск о защите чести и достоинства.

Первое судебное заседание состоялось в ноябре 2009 года. Тогда Замоскворецкий районный суд Москвы частично удовлетворил иск о диффамации. На заседании в 2010 году Московский городской суд оставил решение в силе. В пользу Лужкова суд взыскал сумму в размере 500 тыс. рублей.

В ответ Немцов обратился в Европейской суд по правам человека в июне 2010 года.

Все это время дело было на рассмотрении. После убийства Немцова в 2015 году, его дочь Жанна сообщила суду о намерении продолжить разбирательство вместо отца.

Теперь суд вынес решение. Но на данный момент мертвы и Немцов, и Лужков.

В решении ЕСПЧ сказано, что в деле, которое Лужков выиграл в 2009 году, были нарушены права Немцова и газеты “Коммерсантъ” “на свободу выражения мнения”.

“То, что факты (о возможной коррупции Лужкова в докладе Немцова, – ред.) не стали предметом официального расследования (в России, – ред.), не означало, что они были неверными или неточными. Спустя всего несколько месяцев после окончания процесса о диффамации президент России уволил Лужкова с занимаемой должности в связи с утратой доверия”, – сказано в решении.

ЕСПЧ обязал Россию в течение трех месяцев выплатить Жанне Немцовой 20,8 тысяч евро. Из них 12 994 в качестве компенсации материального ущерба и 7,8 тысяч евро в качестве возмещения морального ущерба.

Адвокат Вадим Прохоров, который представлял Немцова в ЕСПЧ, написал в Facebook, что ожидал такого решения.

“Да, европейское правосудие не быстрое, но и неотвратимое. Жаль, что вследствие дистрофии российского правосудия и преступного характера нынешней российской власти, убившей Бориса Немцова, этот процесс занял столько времени, а Борис Ефимович не успел увидеть этого долгожданного решения”, – написал он.

Дочь Немцова, Жанна, пообещала, что все полученные средства перечислит организации Boris Nemtsov Foundation for Freedom.

Напомним, Борис Немцов был вице-премьером России с 1997 по 1998 год, а до этого много лет занимал сначала пост мэра Нижнего Новгорода, а затем губернатора Нижегородской области.

Он был убит вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы выстрелами в спину. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пятеро кавказцев. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.