Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила о решении списать 6 из 14 лайнеров-гигантов Airbus A380 в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает издание Welt.

Изначально авиаперевозчик планирован продать эти самолеты в 2022 году, но вывод из эксплуатации начали раньше из-за пандемии.

Кроме этого, от регулярных полетов отстранили 14 авиалайнеров. В дальнейшем планируется вывести 12 дальнемагистральных лайнеров, пять Boeing 747-400 и семь Airbus A340-600.

Среднемагистральный флот уменьшиться на 11 самолетов Airbus A320.

Это первое сокращение авиапарка в истории компании.

В целом, около 700 из 760 самолетов компании сейчас не летают из-за ситуации в мире. Самый крупный аэропорт Германии заявил о снижении пассажиропотока на 95%.

Несколько дней назад Lufthansa анонсировала, что продлила отмену большинства регулярных рейсов до 3 мая. До этого момента авиаперевозчик будет функционировать по сокращенному расписанию с целью возвращения путешественников домой.