Об этом сообщает агентство Associated Press.
Открыли новую часть сезона пять матчей: “Боруссия” (Дортмунд) – “Шальке”, “РБ Лейпциг” – “Фрайбург”, “Аугсбург” – “Вольфсбург”, “Фортуна” – “Падерборн” и “Хоффенхайм” – “Герта”.
Все матчи в Дортмунде, Лейпциге, Дюссельдорфе, Аугсбурге и Зинсхайме прошли без зрителей, с соблюдением норм социального дистанцирования.
Всем, кто был допущен на стадионы, в том числе, журналистам, на входе измеряли температуру. Мячи и сиденья были обработаны дезинфицирующим средством.
Игроки были допущены на поле без защитных масок.
Футболисты на скамейке запасных сидели через одно или несколько свободных мест и оставались в масках.
Игрокам было запрещено пожимать руки соперникам перед началом матча и обниматься по случаю гола.
Футболисты заменили эти проявления эмоций касаниями локтей.
Ранее игроки прошли тестирование на коронавирус COVID-19.
Сегодняшние матчи – первые в Бундеслиге с 11 марта.
- В начале мая в Германии разрешили возобновить работу больших магазинов. Тогда отмечалось, что во второй половине мая может быть возобновлен Чемпионат Германии по футболу.