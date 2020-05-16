В субботу, 16 мая, возобновились игры чемпионата Германии по футболу (немецкой футбольной Бундеслиги), прерванного в марте из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Открыли новую часть сезона пять матчей: “Боруссия” (Дортмунд) – “Шальке”, “РБ Лейпциг” – “Фрайбург”, “Аугсбург” – “Вольфсбург”, “Фортуна” – “Падерборн” и “Хоффенхайм” – “Герта”.

Все матчи в Дортмунде, Лейпциге, Дюссельдорфе, Аугсбурге и Зинсхайме прошли без зрителей, с соблюдением норм социального дистанцирования.

Всем, кто был допущен на стадионы, в том числе, журналистам, на входе измеряли температуру. Мячи и сиденья были обработаны дезинфицирующим средством.

Игроки были допущены на поле без защитных масок.

Футболисты на скамейке запасных сидели через одно или несколько свободных мест и оставались в масках.

Игрокам было запрещено пожимать руки соперникам перед началом матча и обниматься по случаю гола.

Футболисты заменили эти проявления эмоций касаниями локтей.

Ранее игроки прошли тестирование на коронавирус COVID-19.

Сегодняшние матчи – первые в Бундеслиге с 11 марта.