Об этом сообщает издание The Guardian.

На специально созданном сайте медики публикуют свои обнаженные фото, сделанные на рабочих местах. Интимные части тела они прикрывают с помощью специально подобранной позы или предметов.

Как отметил один из участников акции, нагота в данном случае является символом того, насколько врачи уязвимы перед коронавирусом без средств защиты (в частности, защитных костюмов и масок).

“Я научилась сшивать раны, почему я теперь должна учиться шить маски?”, – гласит лозунг на плакате, который на одном из снимков держит женщина доктор со стетоскопом и красным платком на лице.

Участники необычного протеста призвали политиков предоставить врачам и клиникам достаточно защитных средств, сообщает агентство Reuters. Медработники сообщили, что их призывы ранее оставались без внимания.

Стоит отметить, что немецких врачей вдохновил коллега из Франции Ален Коломби. Мужчина также обнажался в знак протеста против нехватки защитных средств.

Как пишет Reuters, Германия противостоит пандемии коронавируса намного лучше, чем, например, Соединенные Штаты, Италия, Испания или Франция. Но она страдает от нехватки средств индивидуальной защиты.

В понедельник немецкий военный самолет доставил 10 миллионов медицинских масок из Китая. А Министерство финансов Германии выделило дополнительно 8 миллиардов евро (8,7 млрд долларов) на медицинское защитное снаряжение, чтобы помочь больницам и врачам сдержать распространение коронавируса.