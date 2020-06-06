Правые экстремисты Германии участвуют в военизированных учениях в специальном лагере под Санкт-Петербургом (Россия).

Об этом сообщает немецкое издание Focus.

“Несколько участников курса являются членами партий “Молодые националисты” и “Третий путь”, за которыми наблюдает Федеральное ведомство по охране конституции”, – пишет издание со ссылкой на службы безопасности.

При этом отмечается, что питерским лагерем “Партизан” руководит правоэкстремистское “Русское имперское движение”, которое утверждает, что борется за “господство белой расы”. США недавно добавили эту группу в свой список глобальных террористических групп.

В материале говорится, что немецкие участники курса в лагере “Партизан” учатся обращаться с оружием и взрывчаткой, а также ведению военного рукопашного боя. Некоторые выпускники, в том числе шведы и финны, позже присоединяются к российским вооруженным формированиям на востоке Украины.

По информации издания, немецкой разведке известно, что экстремисты из Германии посещают лагеря. Однако по юридическим причинам они не могут запретить поездки в Россию.

Там также предполагают, что президент России Владимир Путин знает о существовании лагерей и позволяет им существовать.