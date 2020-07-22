В Германии ученые Университетской клиники Галле с целью эксперимента соберут людей на концерте, чтобы лучше изучить процесс распространения COVID-19 на массовых мероприятиях.

Об этом говорится на сайте проекта.

Эксперимент состоится 22 августа. Он будет проводиться с 08:00 до 18:00 часов на крытой арене в Лейпциге. К испытанию допустят совершеннолетних людей и только тех, у кого не было симптомов коронавируса или контактов с инфицированным в течение 48 часов до начала мероприятия.

Все участники пройдут тест на COVID-19, им выдадут респираторы и флуоресцентные антисептики, которыми те обязаны будут пользоваться. Так ученые смогут понять, каких поверхностей чаще всего касались люди.

Каждый участвующий получит электронный браслет, который будет сообщать о продолжительности, частоте контактов и соблюдении дистанции. Данные с браслета соберут и по ним создадут модель, которая покажет, как передается коронавирус.

Во время исследования разыграют три сценария:

– Первый смоделирует взаимодействие людей до пандемии;

– Во втором сценарии вход и передвижение людей будут контролировать. Участников обяжут соблюдать большую дистанции и придерживаться правил гигиены;

– Третий сценарий вынудит участников придерживаться дистанции в полтора метра.

В первом и втором сценарии участие примут по 4000 человек, в третьем – 2000.

Цель проекта – определить механизмы, которые в дальнейшем позволят проводить массовые мероприятия с меньшей угрозой для здоровья участников.