Об этом сообщается на сайте американской медиакомпании CNN.
Крупнейший в мире производитель автомобилей внес 100 изменений в работу своих заводов, перед тем, как возобновить бизнес. Изменения направлены на снижение угрозя здоровью сотен тысяч рабочих.
“Мы никогда не производили и не продавали автомобили в таких условиях”, – сказал Бернд Остерло, главный представитель Volkswagen (VLKAF).
Завод был закрыт 19 марта, после того, как в Европе началась вспышка коронавируса и во многих странах были введены ограничения.
Отметим, в Европе около 14 миллионов человек работают в автомобильном секторе, поэтому возобновление работы крупнейшего автомобильного завода считается символическим.
- Ранее сообщалось, что в компании Coca-Cola ожидают, что во втором квартале из-за эпидемии коронавируса значительно упадут продажи, так как кафе и рестораны остаются закрыты во всем мире.