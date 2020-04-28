Гигантский автомобильный завод Volkswagen в Вольфсбурге в Германии в понедельник, 27 апреля, возобновил работу.

Об этом сообщается на сайте американской медиакомпании CNN.

Крупнейший в мире производитель автомобилей внес 100 изменений в работу своих заводов, перед тем, как возобновить бизнес. Изменения направлены на снижение угрозя здоровью сотен тысяч рабочих.

“Мы никогда не производили и не продавали автомобили в таких условиях”, – сказал Бернд Остерло, главный представитель Volkswagen (VLKAF).

Завод был закрыт 19 марта, после того, как в Европе началась вспышка коронавируса и во многих странах были введены ограничения.

Отметим, в Европе около 14 миллионов человек работают в автомобильном секторе, поэтому возобновление работы крупнейшего автомобильного завода считается символическим.