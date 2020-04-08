Об этом сообщает издание Welt.
Такое решение было принято в рамках реструктуризационного пакета действий, направленных на преодоление экономических последствий коронавируса.
В компании пояснили, что отмена глобальных ограничений на авиаперелеты займет несколько месяцев, а восстановление мирового спроса – годы.
Сотрудникам, которых затронет сокращение, Lufthansa обещает предложить трудоустройство в одном из подразделений компании.
- Британская авиакомпания British Airways рассматривает возможность временно отстранить от работы 80 % сотрудников, что повлечет безработицу для 36 тысяч человек в связи с пандемией коронавируса.