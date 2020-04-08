Немецкий авиаперевозчик Lufthansa сообщил о прекращении работы лоукостера Germanwings в рамках программы реструктуризации в связи с мировой пандемией коронавируса.

Об этом сообщает издание Welt.

Такое решение было принято в рамках реструктуризационного пакета действий, направленных на преодоление экономических последствий коронавируса.

В компании пояснили, что отмена глобальных ограничений на авиаперелеты займет несколько месяцев, а восстановление мирового спроса – годы.

Сотрудникам, которых затронет сокращение, Lufthansa обещает предложить трудоустройство в одном из подразделений компании.