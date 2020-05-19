Конституционный суд Германии постановил, что мониторинг Интернет-трафика иностранных граждан за границей со стороны разведывательного агентства BND частично нарушает конституцию.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

В постановлении идет речь, что Интернет-наблюдение за иностранцами за рубежом нарушает свободу печати, закрепленную в конституции страны.

Впервые суд постановил, что разведывательное агентство подпадает под действие конституции Германии даже в отношении своей деятельности за границей.

Таким образом жалобы иностранных журналистов и “Репортеров без границ” были в большей части успешными.