Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
В постановлении идет речь, что Интернет-наблюдение за иностранцами за рубежом нарушает свободу печати, закрепленную в конституции страны.
Впервые суд постановил, что разведывательное агентство подпадает под действие конституции Германии даже в отношении своей деятельности за границей.
Таким образом жалобы иностранных журналистов и “Репортеров без границ” были в большей части успешными.
- Ранее сообщалось, что киберкомандование (Cyber Command) Соединенных Штатов разрабатывает стратегию информационной войны на случай, если Россия вмешается или будет пытаться вмешиваться в американские выборы в 2020 года путем взлома избирательных систем и других методов.
- 6 января прошлого года американская разведка опубликоала доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США. Согласно докладу, США расценивают действия России и Путина как имевшие целью подорвать общественное доверие в демократический процесс США, исказить авторитет Клинтон и нанести вред потенциальному президенту США.