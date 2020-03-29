В связи со вспышкой коронавируса COVID-19 людям, возможно, придется около года жить в режиме чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил в интервью еженедельной газете ZEIT ONLINE немецкий вирусолог, специализирующийся на коронавирусах, глава Института вирусологии в берлинской клинике Шарите Кристиан Дростен.

“Возможно, около года обществу придется жить в режиме чрезвычайной ситуации. Но не думаю, что так же, как сейчас. Ситуацию можно и нужно будет корректировать. Какие-то запреты отменят. Но на начальном этапе, с сегодняшнего дня до первой недели после Пасхи, нам действительно необходимо предпринять строгие меры, внимательно наблюдая при этом за развитием заболеваемости”, – отметил он.

По словам Дростена, закрытие баров и ресторанов, отмена публичных мероприятий, закрытие детских садов и школ — “это уже очень эффективно”, поскольку сейчас “важно предотвратить большую часть личных контактов”.

Вирусолог выразил мнение, что предпринятые (в том числе в Германии) карантинные меры “решающим образом повлияют на динамику распространения вируса”, и это, возможно, “удастся оценить уже к Пасхе”.

“Но на уровень смертности это повлияет не сразу. Потому что люди, которые скончаются от вируса в период до Пасхи, либо уже сейчас заражены, либо заразятся в ближайшие дни”, – подчеркнул Дростен.

Вирусолог не ожидает, что сезонное потепление остановит вспышку коронавируса, однако допускает улучшения ситуации.

“Эффект, вероятно, будет не слишком сильным. Теплая погода не остановит вспышку, но может оказаться полезной. И в сочетании с мерами изоляции я очень рассчитываю, что мы увидим результат через месяц”, – заявил он.

По мнению Дростена, COVID-19 в итоге никуда не исчезнет, но уже не будет так опасен.

“Скорее всего, с ним будет то же, что и с другими коронавирусами, которые вызывают теперь только простуду. Нам придется жить с ним, но после того, как мы переживем эту вспышку, он уже не будет для нас так опасен”, – сообщил вирусолог.

Он добавил, что у того, кто переболел, иммунитет, вероятно, “сохранится до конца пандемии” — в течение нескольких лет. И даже при повторном заражении болезнь будет протекать “как безобидная простуда”.