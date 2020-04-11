У жительницы Мюнхена (Германия), заразившейся коронавирусом, COVID-19 мутировал. В итоге в теле пациентки были обнаружены два разных типа вируса: в горле – один, а в легких – совершенно другой.

Об этом рассказал в своем подкасте немецкий вирусолог, глава отделения вирусологии в берлинской клинике Шарите Кристиан Дростен.

По его словам, в Германию, как и в Италию, этот вирус был привезен из китайского Шанхая либо из Уханя.

“Мы проанализировали дальнейшую цепочку передачи в Мюнхене. В одном случае в первом поколении пациентов в Мюнхене (четыре сотрудника, инфицированные нулевой пациенткой, приехавшей из Шанхая) с вирусом произошло нечто интересное. Вирус у троих из них, типичный для первого поколения инфекции, реплицируется в легких. Но вирус в горле этой пациентки мутировал и стал отличаться от вируса в ее же легких”, – отметил Дростен.

Он уточнил, что такая картина сохранялась в течение нескольких дней. По словам вирусолога, данный факт является доказательством того, что вирус может размножаться в горле независимо.

“Вирус в горле отличается от вируса в легких. Нет более точного способа доказать, что вирус SARS-2 (COVID-19, – ред.) реплицируется в горле независимо. У этой пациентки были две разные, не зависящие друг от друга популяции вирусов. Это один из выводов”, – рассказал Дростен.

Вирусолог добавил, что другие жители Мюнхена впоследствии “были инфицированы этим четвертым случаем первого поколения, вирусом из горла, несущим новую мутацию”.

Таким образом, мутировавший вирус был обнаружен у всех заболевших COVID-19 в городе, кроме “первых трех пациентов”.