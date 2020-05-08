Об этом Николай Щуриков рассказал в интервью агентству “Українські новини”.
По его словам, нынешнее руководство завода и технически, и экономически безграмотное.
“Из-за отмены результатов конкурса завод до конца года недополучит 16 млн долларов, а это – и потерянная возможность повышения заработных плат и покрытие еще части долгов перед НАК “Нафтогазом”… Сейчас завершается договор на давальческую переработку, новый конкурс еще не объявлен, а предприятие продолжает накапливать долги. Так, 2019, в котором производство было возобновлено лишь в августе, завод завершил с убытком в 80-90 млн грн, а в первом квартале 2020, в котором производственные мощности завода работали, убытки выросли до более 1,5 миллиарда гривен”, – отмечает Николай Щуриков.
Он отмечает, что в своем интервью глава Фонда госимущества Украины заявил, что смена руководства ОПЗ направлена на качественную и прозрачную подготовку к приватизации, оптимизацию и прозрачность закупок, уменьшение расходов.
“Но получилось все наоборот. Готовится не приватизация, а “прихватизация” завода. По моему мнению, предприятие сознательно загоняют в долги и “топят” некомпетентным менеджментом”, – заявил Николай Щуриков.
По его словам, дальнейшее затягивание приватизации ОПЗ, а особенно – поручение ее проведения “таким некомпетентным людям, как Синица”, может повлечь катастрофу.
Николай Щуриков напомнил, что из членов наблюдательного совета отстранили его самого, Сергея Назаренко, Татьяну Сербину и Владимира Вакеряка, зато назначив Николая Синицу, Максима Замши, Юрия Северина, Валерия Севастьянова и Валерия Грача).
“Напомню, что ни один из этих “специалистов” ни дня не работал на промышленных предприятиях и не имеет опыта приватизации предприятий”, – подчеркнул Николай Щуриков.
В апреле 2020 года замдиректора ОПЗ Николай Щуриков обратился к главе Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко с требованием провести анализ эффективности работы нового руководства завода.
- 24 января 2020 года стало известно, что исполняющим обязанности директора Одесского припортового завода стал Николай Синица, владеющий рестораном “Два гуся”. Такое решение приняло Правительство.
- Первый заместитель директора “Одесского припортового завода” Николай Щуриков считает назначение исполняющим обязанности главы ОПЗ Николая Синицы началом очередного этапа борьбы за потоки. Об этом он рассказал в интервью #Буквам.
- Николай Щуриков также заявил, что с 2015 года стоимость завода упала в 10 раз.
- 30 января стало известно, что главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко предлагали 5 млн долларов неправомерной выгоды в обмен на назначение “нужного” человека директором Одесского припортового завода (ОПЗ).