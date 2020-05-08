Об этом Николай Щуриков рассказал в интервью агентству “Українські новини”.

По его словам, нынешнее руководство завода и технически, и экономически безграмотное.

“Из-за отмены результатов конкурса завод до конца года недополучит 16 млн долларов, а это – и потерянная возможность повышения заработных плат и покрытие еще части долгов перед НАК “Нафтогазом”… Сейчас завершается договор на давальческую переработку, новый конкурс еще не объявлен, а предприятие продолжает накапливать долги. Так, 2019, в котором производство было возобновлено лишь в августе, завод завершил с убытком в 80-90 млн грн, а в первом квартале 2020, в котором производственные мощности завода работали, убытки выросли до более 1,5 миллиарда гривен”, – отмечает Николай Щуриков.

Он отмечает, что в своем интервью глава Фонда госимущества Украины заявил, что смена руководства ОПЗ направлена на качественную и прозрачную подготовку к приватизации, оптимизацию и прозрачность закупок, уменьшение расходов.

“Но получилось все наоборот. Готовится не приватизация, а “прихватизация” завода. По моему мнению, предприятие сознательно загоняют в долги и “топят” некомпетентным менеджментом”, – заявил Николай Щуриков.

По его словам, дальнейшее затягивание приватизации ОПЗ, а особенно – поручение ее проведения “таким некомпетентным людям, как Синица”, может повлечь катастрофу.

Николай Щуриков напомнил, что из членов наблюдательного совета отстранили его самого, Сергея Назаренко, Татьяну Сербину и Владимира Вакеряка, зато назначив Николая Синицу, Максима Замши, Юрия Северина, Валерия Севастьянова и Валерия Грача).

“Напомню, что ни один из этих “специалистов” ни дня не работал на промышленных предприятиях и не имеет опыта приватизации предприятий”, – подчеркнул Николай Щуриков.

В апреле 2020 года замдиректора ОПЗ Николай Щуриков обратился к главе Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко с требованием провести анализ эффективности работы нового руководства завода.