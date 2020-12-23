Covid-19 Украина

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Ненависть и возмущение: Трамп помиловал охранников Blackwater, убивших 14 жителей Ирака

Действующий президент США Дональд Трамп завершает свою каденцию сериями скандальных помилований. Так, в среду, 23 декабря, Трамп помиловал охранников Blackwater, убивших 14 мирных жителей Ираке.

Среда, 23 декабря 2020, 23:03

Об этом пишет издание Business Insider.

Отметим, что помилованные Николас Слаттен, Пол Слау, Эван Либерти и Дастин Херд открыли огонь на багдадской площади Нисур в 2007 году, охраняя американский дипломатический конвой.

Офис ООН по правам человека предупредил, что помилование послужит  поощрением других к совершению подобных преступлений, сообщает BBC.

Отец девятилетнего мальчика, который погиб, сказал, что Трамп “снова сломал ему жизнь”.

Правительство Ирака пока не комментирует ситуацию.

Что произошло в Ираке?

Слаттен, Слау, Либерти и Херд были среди 19 частных охранников Blackwater, охранявших колонну из четырех бронированных машин, перевозивших американский персонал 16 сентября 2007 года.

По данным министерства юстиции США, около полудня в тот день несколько охранников открыли огонь на площади Нисур и вокруг нее.

Тогда погибли 17 человек, в том числе двое детей 9 и 11 лет. Смерть 14 из них в ФБР назвали неоправданной, а инцидент вызвал обострение отношений Ирака и США.

В 2015 году суд приговорил Слаттена к пожизненному заключению, а трех других охранников – к 30 годам тюрьмы. Затем последние подали апелляцию, и суд уменьшил их сроки. Осужденные утверждали, что стреляли в целях защиты, поскольку ошибочно считали, что они подверглись нападению.

“Это был один из худших случаев в конфликте, который никогда не терял способности шокировать. Через несколько дней после этого обломки десятков машин лежали вокруг, а на земле были пятна сухой крови … Помиловав четырех причастных мужчин, президент Трамп восстановил ненависть и возмущение, вызванные инцидентом”, – заявил Джон Симпсон, редактор BBC по мировым делам.

Почему Трамп помиловал этих заключенных?

В заявлении Белого дома говорится, что Слаттен, Слау, Либерти и Херд имели “длинную историю служения нации”, будучи ветеранами армии США и Корпуса морской пехоты США, и их помилования были “широко поддержаны общественностью … кандидатуры согласованы чиновниками”.

Брайан Хеберлиг, адвокат Пола Слау, заявил, что охранники “не заслуживают провести ни одну минуту в тюрьме”, и что он “переполнен эмоциями от этой фантастической новости”.

Международная реакция

Мохаммед Кинани, гражданин США и Ирака, девятилетний сын которого был убит на площади Нисур, заявил, что решение президента Трампа “снова сломало ему жизнь”.

“Он нарушил закон. Он нарушил все. Он сломал суд. Он сломал судью”, – сказал он.

Пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Марта Хуртадо выразила глубокую обеспокоенность и сказала, что помилование охранников “способствует безнаказанности и станет поощрением для других к совершению таких преступлений в будущем”.

“Офис ООН по правам человека призывает США восстановить свою приверженность борьбе с безнаказанностью за грубые нарушения прав человека и серьезные нарушения международного гуманитарного права, а также выполнять свои обязательства по обеспечению ответственности за такие преступления”, – добавила она.

Хина Шамси, директор Проекта национальной безопасности Американского союза гражданских свобод, заявила, что Трамп “пробил дно помилованиями Blackwater”.

“Президент Трамп оскорбляет память жертв в Ираке и еще больше унижает свою деятельность этим поступком”, – добавила она.

Демократический американский сенатор Крис Мерфи написал в своем Twitter: “Помилование этих убийц – это позор. Они расстреливали женщин и детей, которые подняли руки вверх. Но это все часть плана, чтобы ограничить Байдена инструментами национальной безопасности. Эти помилования нанесут значительный ущерб отношениям США и Ирака в критический момент”.

  • 24 марта 2019 года министр юстиции, Генеральный прокурор США Уильям Барр направил в Конгресс США основные заключения расследования Роберта Мюллера. В четырехстраничном документе он написал, что спецпрокурор признал отсутствие сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и российской властью.
  • 18 апреля Министерство юстиции США обнародовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования предполагаемого вмешательства Российской Федерации в американские выборы в 2016 году. В докладе более 400 страниц. Половина посвящена расследованию связей с Россией, еще половина – препятствованию правосудию со стороны Трампа.
  • 29 апреля глава Министерства юстиции США Уильям Барр заявил, что не согласен давать показания относительно отчета спец. прокурора Роберта Мюллера перед Палатой представителей на закрытом заседании.
Теги: Ирак, ООН, помилование, скандал, США, Трамп

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