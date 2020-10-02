Об этом сообщает The Hill.
Пелоси также считает, что первый раунд дебатов между кандидатами на пост президента США не был успешным, так как они нарушали установленные правила и не апеллировали фактами.
“Лично я не думаю, что Джо Байден должен удостаивать честью дебаты с президентом, который не имеет обязательств относительно высказывания фактов, доказательств, данных и унижает занимаемую должность”, – сказала Пелоси.
По ее словам, она и раньше говорила, что Байдену не стоит идти на дебаты, так как там “может произойти нечто подобное”.
“Одного раза достаточно”, – сказала спикер.
Но в штабе Байдена не согласны с ее позицией. Там сообщили, что экс-вице-президент планирует участвовать в двух следующих запланированных раундах дискуссии с нынешним хозяином Белого дома.
Как известно, вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами, а третьи — в Нэшвилле 22 октября.
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