Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден не должен участвовать в предстоящих дебатах, чтобы не "легитимизовать хаос".

Об этом сообщает The Hill.

Пелоси также считает, что первый раунд дебатов между кандидатами на пост президента США не был успешным, так как они нарушали установленные правила и не апеллировали фактами.

“Лично я не думаю, что Джо Байден должен удостаивать честью дебаты с президентом, который не имеет обязательств относительно высказывания фактов, доказательств, данных и унижает занимаемую должность”, – сказала Пелоси.

По ее словам, она и раньше говорила, что Байдену не стоит идти на дебаты, так как там “может произойти нечто подобное”.

“Одного раза достаточно”, – сказала спикер.

Но в штабе Байдена не согласны с ее позицией. Там сообщили, что экс-вице-президент планирует участвовать в двух следующих запланированных раундах дискуссии с нынешним хозяином Белого дома.

Как известно, вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами, а третьи — в Нэшвилле 22 октября.