Об этом сообщает The Hill.

Пелоси также считает, что первый раунд дебатов между кандидатами на пост президента США не был успешным, так как они нарушали установленные правила и не апеллировали фактами.

“Лично я не думаю, что Джо Байден должен удостаивать честью дебаты с президентом, который не имеет обязательств относительно высказывания фактов, доказательств, данных и унижает занимаемую должность”, – сказала Пелоси.

По ее словам, она и раньше говорила, что Байдену не стоит идти на дебаты, так как там “может произойти нечто подобное”.

“Одного раза достаточно”, – сказала спикер.

Но в штабе Байдена не согласны с ее позицией. Там сообщили, что экс-вице-президент планирует участвовать в двух следующих запланированных раундах дискуссии с нынешним хозяином Белого дома.

Как известно, вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами, а третьи — в Нэшвилле 22 октября.