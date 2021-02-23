Covid-19 Украина

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«Необоснованный приговор». Львовский облсовет обратился к Зеленскому из-за приговора Стерненко

Львовский областной совет сегодня, 23 февраля, принял обращение к президенту Украины, Генеральному прокурору Украины, Верховной Раде Украины и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по обвинительного приговору по делу одесского активиста и блогера Сергея Стерненко.

Вторник, 23 февраля 2021, 20:49

Об этом сообщает прессслужба облсовета.

Депутаты заявили, что они обеспокоены обвинительного приговора по делу Стерненко, а сам приговор назвали “несправедливым и необоснованным”.

“Обвинительный акт был основан на показаниях руководителя Одесского отделения пророссийской партии “Родина” Сергея Щербича. Это очередная демонстрация того, что судебная система в Украине превратилась в орудие давления и устранения неудобных для власти людей”, – говорится в обращении.

Депутаты отметили, что дело Стерненко “на протяжении нескольких лет была тестом для власти на способность провести честное, непредвзятое, открытое и убедительное для общественности расследование”.

“Мы надеемся на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции. И настаиваем, что проблему нужно решать системно – только реформа судебной системы позволит восстановить справедливость и доверие людей к судьям. Учитывая вышесказанное, требуем обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела Сергея Стерненко апелляционной инстанцией, а также немедленной наработки и внедрение судебной реформы в Украине “, – подчеркнули депутаты Львовского облсовета.

Сегодня Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества. В связи с этим #Буквы рассказывали, что известно о Стерненко и открытых против него делах.

В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.

Сегодня, 23 февраля, активистов, которые пришли поддержать Сергея Стерненка, разозлил приговор – под судом взрывали петарды и произошли столкновения.

Дело Стерненко

Сергея Стерненко обвиняют в похищении 24 апреля 2015 года новоизбранного депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Тогда пятеро мужчин похитили его и пытали, требуя отказаться от мандата, который он должен был получить 30 апреля. После того, как Щербича отпустили, он обратился в полицию.

Стерненко, который тогда был лидером одесской ячейки Правого сектора, и его соратника Руслана Демчука арестовали через полгода по подозрению в похищении человека.

Позже Апелляционный суд выпустил активиста под залог в размере 60 тысяч гривен.

Стерненко при этом утверждает, что дело базируется только на показаниях Сергея Щербича.

Также 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где проживает Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать.

25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.

В апреле 2020 года глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет в любом случае. До этого экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко.

11 июня домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Однако Стерненко сам пришел в СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины) по делу о нападении на активиста в мае 2018 года. Сам активист неоднократно отмечал, что “не было убийства, а была необходимая оборона”, а “по ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием”.

В Службе безопасности Украины  подробно  рассказали о сути подозрения Сергею Стерненко.

25 августа Верховный суд отказал активисту Сергею Стерненко в направлении уголовного производства для рассмотрения в суд в Киеве. Дело будет рассматриваться в Одессе.

31 августа суд перенес подготовительное судебное заседание по делу Стерненко.

Теги: львівська облрада, Сергей Стерненко

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