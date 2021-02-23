«Необоснованный приговор». Львовский облсовет обратился к Зеленскому из-за приговора Стерненко

Львовский областной совет сегодня, 23 февраля, принял обращение к президенту Украины, Генеральному прокурору Украины, Верховной Раде Украины и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по обвинительного приговору по делу одесского активиста и блогера Сергея Стерненко.

Об этом сообщает прессслужба облсовета.

Депутаты заявили, что они обеспокоены обвинительного приговора по делу Стерненко, а сам приговор назвали “несправедливым и необоснованным”.

“Обвинительный акт был основан на показаниях руководителя Одесского отделения пророссийской партии “Родина” Сергея Щербича. Это очередная демонстрация того, что судебная система в Украине превратилась в орудие давления и устранения неудобных для власти людей”, – говорится в обращении.

Депутаты отметили, что дело Стерненко “на протяжении нескольких лет была тестом для власти на способность провести честное, непредвзятое, открытое и убедительное для общественности расследование”.

“Мы надеемся на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции. И настаиваем, что проблему нужно решать системно – только реформа судебной системы позволит восстановить справедливость и доверие людей к судьям. Учитывая вышесказанное, требуем обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела Сергея Стерненко апелляционной инстанцией, а также немедленной наработки и внедрение судебной реформы в Украине “, – подчеркнули депутаты Львовского облсовета.