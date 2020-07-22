Правоохранители не сразу задержали луцкого террориста Максима Кривоша после выхода его из автобуса, так как нужно было убедиться, что он не приведет в действие взрывное устройство.

Об этом рассказал сегодня на брифинге начальник Управления СБУ в Волынской области Павел Данюков.

Так, накануне было обнародовано видео задержания Кривоша, который захватил автобус с заложниками в Луцке. На записи видно, что он вышел из автобуса и стоял возле него около минуты, прежде чем был задержан.

В СБУ объясняют это “профессиональной необходимостью”.

“Велся переговорный процесс, который остался вне камер. Видео, которое публиковалось в Интернете, было ограничено только автобусом и террористом. Вы не видели, как на расстоянии с ним велись переговоры. У нас были подозрения, что в автобусе осталось взрывное устройство. Он так и оставил, согласно нашим договоренностям, сумку со взрывным устройством. Мы должны были убедиться, что у него нет дистанционного управления этим устройством, потому что заложники оставались в автобусе. Ему давались указания – поднять руки, опустить рук, обернуться, постоять, посмотреть. Мы сканировали местность устройствами обнаружения опасности для заложников. Только после этого к нему подошли сотрудники полиции и СБУ. Замглавы Нацполиции Евгений Коваль подошел к нему в желтой жилетке и в медицинской одежде был сотрудник СБУ, для того, чтобы избежать возможных жертв среди заложников, оставшихся в автобусе”, – рассказал Данюков.

“Поэтому эта задержка была вызвана профессиональной необходимостью, а не потому что это был театр или кто-то ждал”, – подчеркнул он.

По словам Данюкова, впоследствии к автобусу подъехал БТР, потому что “нужно было перекрыть автобус от возможных посягательств с другой стороны”, так как было не известно, есть ли у Кривоша сообщники на площади.

“Это уже тактика действий во время таких спецопераций. Методы работы не всегда разрешено раскрывать”, – добавил начальник ГУ Национальной полиции в Волынской области Юрий Крошко, который также присутствовал на брифинге.

(На видео – с 7:13)

Напомним, утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя, по информации правоохранителей, Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.

Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе. Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылки на фильм “Земляне” 2005 года. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.