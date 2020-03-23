Необходимости вводить чрезвычайное положение на этой неделе нет — премьер Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе вводить нет необходимости вводить чрезвычайное положение в стране из-за COVID-19.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

По словам главы правительства, тех мер, которые уже предпринимаются в областях, где обнаружен COVID-19, достаточно для того, чтобы эффективно управлять страной.

“Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайное события. Сегодня развитие этого коронавируса в стране довольно умеренным в отличие от многих стран Европы. В тех областях, где коронавирус появляется, после первого же заболевших вводится состояние чрезвычайной ситуации. Кабмин его утверждает для каждого региона. Пока этих мероприятий достаточно для того, чтобы эффективно управлять в тех регионах, где заболевание появилось и в стране”, — отметил Шмыгаль.

Также премьер-министр подчеркнул, что на этой неделе потребности вводить чрезвычайное положение в стране нет.

“О внедрении чрезвычайного положения — это отдельное решение, которое Кабинет Министров предлагает президенту в виде проекта указа и дальше Верховная Рада такой указ утверждает. На этой неделе так не выглядит, что есть потребность вводить чрезвычайное положение в Украине“, — заявил он.