Необходимости вводить чрезвычайное положение на этой неделе нет — премьер Шмыгаль

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.
По словам главы правительства, тех мер, которые уже предпринимаются в областях, где обнаружен COVID-19, достаточно для того, чтобы эффективно управлять страной.
“Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайное события. Сегодня развитие этого коронавируса в стране довольно умеренным в отличие от многих стран Европы. В тех областях, где коронавирус появляется, после первого же заболевших вводится состояние чрезвычайной ситуации. Кабмин его утверждает для каждого региона. Пока этих мероприятий достаточно для того, чтобы эффективно управлять в тех регионах, где заболевание появилось и в стране”, — отметил Шмыгаль.
Также премьер-министр подчеркнул, что на этой неделе потребности вводить чрезвычайное положение в стране нет.
“О внедрении чрезвычайного положения — это отдельное решение, которое Кабинет Министров предлагает президенту в виде проекта указа и дальше Верховная Рада такой указ утверждает. На этой неделе так не выглядит, что есть потребность вводить чрезвычайное положение в Украине“, — заявил он.
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