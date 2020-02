#Буквы собрали самые интересные факты об “Оскаре”.

Номинантов на “Оскар-2020” объявили 13 января 2020 года после голосования, которое проходило со 2 по 7 января.

Транслироваться награждение будет в 225 странах мира. 92-я церемония второй раз пройдет без ведущего.

Второй раз без ведущего

В 2019 году впервые на церемонии не было ведущего. Тогда комик Кевин Харт вынужден был отказаться от этой роли, а все из-за неоднозначных шуток о нетрадиционной сексуальной ориентации, которые вызвали возмущение в американском обществе.

В этом году ведущего также не будет.

Обладатель “Оскара” по имени Оскар

Единственным обладателем “Оскара” по имени Оскар был писатель и либреттист Оскар Хаммерстайн Второй. Этой премии за лучшую песню он был удостоен дважды: в 1941 году за песню “The Last Time I Saw Paris” из фильма “Lady Be Good” и в 1945 году за песню “It Might As Well Be Spring” из фильма “State Fair”.

Первая церемония “Оскара”

Впервые церемонию провели 16 мая 1929 года в отеле “Голливуд Рузвельт”. Церемония заняла всего 15 минут. Присутствовало тогда 250 человек. Билет стоил 5 долларов. Вел церемонию Дуглас Фербенкс.

Первой лучшей актрисой в истории кинематографа стала Джанет Гейнор (“Седьмое небо”), актером – Эмиль Яннингс (“Последний приказ”).

Первый “Оскар” за лучшую режиссуру был вручен Льюису Майлстоуну (“Два аравийских рыцаря”). Лучшими картинами 1927-29 гг. были признаны две – “Восход солнца” и “Крылья”.

26 статуэток у Уолта Диснея

Больше всего “Оскаров” получил Уолт Дисней: первый — в 1932 году за мультфильм про Микки-Мауса. Последующие статуэтки он получал почти каждый год. Всего у Уолта Диснея 26 “Оскаров”.

Статуэтка

Высота статуэтки — 34 см, вес — 3,85 кг. Изготовлена награда из покрытого золотом сплава британия и стоит на постаменте из черного мрамора.

“Оскар” – это рыцарь с мечом, который стоит на ленточной бобине. Согласно легенде, создатель “Оскара” Седрик Гиббонс набросал его эскиз в блокноте во время скучного совещания.

Вдоль красной дорожки устанавливают огромные статуи “Оскара”, высотой от 2,5 до 8 метров и весом до 550 кг.

Красная дорожка

Красная дорожка носит церемониальный характер – она предназначена для дефиле знаменитостей. Длина дорожки составляет 150 метров, ширина – 10 метров. Кроме того, это не цельное полотно – дорожку “собирают” из нескольких рулонов. Общий вес красной дорожки – пять тонн.

Дорожку привозят к месту проведения церемонии за несколько дней, так как для того, чтобы ее расстелить, разровнять требуется два дня. Зато после проведения “Оскара” убирают ее всего за 4 часа.

Меры безопасности

Перед входом в здание, где будет проходить церемония награждения тщательному личному досмотру подвергаются все, даже звезды. Для того, чтобы попасть в зал, необходимо предъявить приглашение и пройти через рамки металлодетектора.

Каждой звезде свое место

Чтобы все гости могли найти свои места. на кресла ставят плакаты с их портретами и именами.

Партнеров по фильму также сажают рядом. Учитывается и семейное положение: супруги и партнеры будут сидеть вместе.

Подсчет голосов

Подсчетом голосов за каждого из претендентов на премию занимаются специалисты аудиторской компании Price Waterhouse Coopers. Шесть человек – два эксперта и четверо помощников – обрабатывают более 6 тыс. конвертов, присланных членами Американской киноакадемии. На это уходит трое суток. Место проведения подсчета – является секретным. Стоит отметить, что помощники допускаются только до предварительного подсчета, основным – занимаются два эксперта. И только они двое – до церемонии знают имена победителей.

Карточки с именами победителей запечатывают в специальные конверты, которые в специальных портфелях привозят в зал накануне проведения “Оскара”. Маршрут доставки – также секретный.

Еще немного интересных фактов

В 2005 году актриса Кейт Бланшетт получила “Оскар” за роль Кэтрин Хепбёрн в фильме “Авиатор”. Стоит отметить, что Кэтрин также была удостоена этой награды – она получила четыре “Оскара”.

18 раз церемонию вручения “Оскара” вел американский комик Боб Хоуп.