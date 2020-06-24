Из-за непогоды в Ивано-Франковской области подтоплены более 4500 жилых домов в 165 населенных пунктах и разрушены 90 мостов.

Об этом сообщили в управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

В частности, по состоянию на четыре утра 24 июня на территории 15 районов в 165 населенных пунктах Прикарпатья были подтоплены 4596 жилых домов, повреждены 427 км автодорог, разрушены 90 мостов и 110 км автодорог.

Спасатели эвакуировали 285 человек. Всего для ликвидации последствий непогоды привлекли 1090 спасателей и 255 единиц техники.

Отмечается, что они уже откачали воду из 60 жилых зданий, убрали 12 поваленных деревьев с проезжих частей дорог, расчистили пять участков автодорог от оползня протяженностью 75 м.

Также работники ГСЧС отправили продукты (мука, сахар, крупы, хлеб) для жителей Верховинского района, с которым отсутствовало транспортное сообщение из-за непогоды.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГСЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан экстренно отправились на Прикарпатье для координации сил в преодолении непогоды и осуществления воздушного мониторинга затопленных районов.

Интенсивные осадки привели к масштабным паводкам не только в Ивано-Франковской области, а также в Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях. В общем подтоплено около 200 населенных пунктов.