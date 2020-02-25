В результате непогоды и сильного порывистого ветра на территории Одесской области 145 населенных пунктов остались без электроэнергии.

Об этом сообщается в Facebook на странице Одесской ОГА.

“Сейчас последствия непогоды ликвидируют 40 бригад. Привлечено 96 работников и 57 единиц техники.

Больше всего от непогоды пострадали Белгород-Днестровский, Березовский и Раздельнянский районы”, – сказано в сообщении.

Также указано, что из-за падения деревьев повреждены 112 автомобилей.

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