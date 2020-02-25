Об этом сообщается в Facebook на странице Одесской ОГА.
“Сейчас последствия непогоды ликвидируют 40 бригад. Привлечено 96 работников и 57 единиц техники.
Больше всего от непогоды пострадали Белгород-Днестровский, Березовский и Раздельнянский районы”, – сказано в сообщении.
Также указано, что из-за падения деревьев повреждены 112 автомобилей.
- Сильный порывистый ветер в Одесской области повалил порядка 150 деревьев и срывает кровли домов. В результате непогоды погибла одна женщина.
- По информации одесской мэрии, скорость ветра в городе достигала 30-35 метров в секунду. В результате непогоды повалено 147 деревьев во всех районах города.