На юге страны, в Херсонской и Одесской областях, в 140 населенных пунктах нет света из-за непогоды.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В целом, по стране отключили электроснабжение в 203 населенных пунктах на территории восьми областей.

Электроснабжение отключили из-за налипания мокрого снега и шквалистого ветра.

Свет отключили в таком количестве городов и сел в регионах: Одесская – 100, Херсонская – 40, Днепропетровская – 16, Николаевская – 11, Черновицкая – 11, Запорожская – 9, Кировоградская – 9 и Донецка – 7. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

При этом, движение на автодорогах государственного значения обеспечено.

За сутки спасатели убрали 72 поваленных дерева.