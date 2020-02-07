Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В целом, по стране отключили электроснабжение в 203 населенных пунктах на территории восьми областей.
Электроснабжение отключили из-за налипания мокрого снега и шквалистого ветра.
Свет отключили в таком количестве городов и сел в регионах: Одесская – 100, Херсонская – 40, Днепропетровская – 16, Николаевская – 11, Черновицкая – 11, Запорожская – 9, Кировоградская – 9 и Донецка – 7. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
При этом, движение на автодорогах государственного значения обеспечено.
За сутки спасатели убрали 72 поваленных дерева.
- 6 февраля в результате сильного ветра и налипания мокрого снега, на территории Украины в 600 населенных пунктах нет света.