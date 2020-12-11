Covid-19 Украина

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Непогода в Украине: за минувшие сутки произошло почти 1,5 тыс. ДТП, 8 человек погибли

За минувшие сутки на территории Украины произошло почти 1,5 тысячи ДТП, в результате аварий погибли 8 человек.

Пятница, 11 декабря 2020, 12:33

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

“Как всегда, зима приходит неожиданно – не все водители были готовы к изменению погодных условий, более того … нашлись и те, кто выехал вчера на летней резине”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 1435 сообщений о ДТП, из которых 84 – сообщения о ДТП с погибшими или травмированными. В результате аварий 8 человек погибли и 99 травмированы.

В Киеве на линию “102” поступило 503 сообщение о ДТП, из которых 7 сообщений о ДТП с погибшими или травмированными. В результате аварий погибли 2 человека, еще 6 травмированы.

Вместе с тем, наблюдается уменьшение “нарушений скорости”, которые зафиксированы в автоматическом режиме. Вчера камеры зафиксировали всего 3075 и это рекордно низкий показатель.

Теги: аварія, аварія, ДТП, загинули, Киев, непогода, ожеледиця

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