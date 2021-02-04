В Украине процент летальности от коронавируса COVID-19 составляет менее 2%. Это неплохой результат по сравнению с мировым и европейским показателями летальности.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время дискуссии “Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на востоке Украины”.

Ляшко отметил, что самая высокая летальность зафиксирована в Кировоградской области – 3,3%. Однако в этой области фиксируют меньше всего заражений. Самый низкий показатель летальности в Ровенской и Черкасской областях.

“Сейчас летальность у нас составляет чуть менее двух процентов – 1,9%. Это неплохой показатель по сравнению с мировым и общеевропейским показателями”, – заявил Ляшко.

От коронавируса в Украине с начала эпидемии умерло 22 780 человек.

По его словам, 84% летальных случаев зафиксировано среди пациентов 60+. Также Ляшко заверил, что с середины февраля в Украине начнут вакцинировать медиков и пожилых людей, которые находятся в зоне риска.

Всего в Украине положительными оказываются 23% проведенных тестов.

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