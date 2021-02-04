Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время дискуссии “Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на востоке Украины”.
Ляшко отметил, что самая высокая летальность зафиксирована в Кировоградской области – 3,3%. Однако в этой области фиксируют меньше всего заражений. Самый низкий показатель летальности в Ровенской и Черкасской областях.
“Сейчас летальность у нас составляет чуть менее двух процентов – 1,9%. Это неплохой показатель по сравнению с мировым и общеевропейским показателями”, – заявил Ляшко.
От коронавируса в Украине с начала эпидемии умерло 22 780 человек.
По его словам, 84% летальных случаев зафиксировано среди пациентов 60+. Также Ляшко заверил, что с середины февраля в Украине начнут вакцинировать медиков и пожилых людей, которые находятся в зоне риска.
Всего в Украине положительными оказываются 23% проведенных тестов.
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