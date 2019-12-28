Соответствующий комментарий он обнародовал на своей странице в Facebook.
“Меня за последние 24 часа тегали сотню раз. Объясню свое мнение. Не может быть “абсолютной чистоты” в политико-правовых решениях в условиях необъявленной войны. Только сильные люди способны принимать непопулярные решения. Нам, как нации, нужно научиться “любить своих детей больше, чем ненавидеть своих врагов”. Это не мои слова. Это сказала Голда Меир (израильский политический и государственный деятель, – ред.)”, – отметил Чумак.
Он также упомянул об истории Гилада Шалита – солдата Армии обороны Израиля, похищенного с территории этой страны. Впоследствии его обменяли на более чем тысячу палестинских заключенных, более 400 из которых были осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве.
“Теперь я готов к избиению камнями”, – подытожил Чумак.
На этот пост отреагировал журналист Даниил Мокрик, который подчеркнул в комментариях, что возможное освобождение бывших бойцов “Беркута” – это “неуважение ко всем родственникам погибших на Майдане”.
В ответ на это Чумак сообщил, что “старый” и переживет “позор ради десятков тех людей, которые вернутся домой”.
Другие пользователи Сети также критиковали возможное освобождение экс-“беркутовцев”.
Стоит отметить, что Мокрик обнародовал скриншот комментариев на своей странице в Facebook. На это отреагировал Виктор Чумак. Замглавы ГПУ написал под постом журналиста, что его страницу в соцсети “и так читают больше”. При этом он обращался к Мокрику на “ты”, но потом извинился.
- Прокурор Сергей Куцый на заседании суда касательно жалоб бывших бойцы спецподразделения “Беркут”, которых обвиняют в расстрелах на Майдане, зачитал распоряжение генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором он требует изменить обвиняемым меру пресечения на личное обязательство.
- Ранее прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах.
- Экс-сотрудники подразделения спецназначения “Беркут” Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых обвиняют в расстреле участников протеста во время Революции Достоинства, просят отменить им домашний арест. Кроме того, защита обвиняемых по этому делу экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина просит освободить их из-под стражи.