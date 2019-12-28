Главный военный прокурор, заместитель Генпрокурора Виктор Чумак назвал "непопулярным решением" возможное освобождение для обмена пятерых экс-"беркутовцев", которых обвиняют в расстрелах на Майдане.

Соответствующий комментарий он обнародовал на своей странице в Facebook.

“Меня за последние 24 часа тегали сотню раз. Объясню свое мнение. Не может быть “абсолютной чистоты” в политико-правовых решениях в условиях необъявленной войны. Только сильные люди способны принимать непопулярные решения. Нам, как нации, нужно научиться “любить своих детей больше, чем ненавидеть своих врагов”. Это не мои слова. Это сказала Голда Меир (израильский политический и государственный деятель, – ред.)”, – отметил Чумак.

Он также упомянул об истории Гилада Шалита – солдата Армии обороны Израиля, похищенного с территории этой страны. Впоследствии его обменяли на более чем тысячу палестинских заключенных, более 400 из которых были осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве.

“Теперь я готов к избиению камнями”, – подытожил Чумак.

На этот пост отреагировал журналист Даниил Мокрик, который подчеркнул в комментариях, что возможное освобождение бывших бойцов “Беркута” – это “неуважение ко всем родственникам погибших на Майдане”.

В ответ на это Чумак сообщил, что “старый” и переживет “позор ради десятков тех людей, которые вернутся домой”.

Другие пользователи Сети также критиковали возможное освобождение экс-“беркутовцев”.

Стоит отметить, что Мокрик обнародовал скриншот комментариев на своей странице в Facebook. На это отреагировал Виктор Чумак. Замглавы ГПУ написал под постом журналиста, что его страницу в соцсети “и так читают больше”. При этом он обращался к Мокрику на “ты”, но потом извинился.