Запечатанная копия оригинальной видеоигры Super Mario Bros. была продана на аукционе за рекордные $660 тысяч.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Торги провел в пятницу, 2 апреля, аукционный дом Heritage Auctions, базирующийся в Далласе (штат Техас, США).

Копия Super Mario Bros. была приобретена в 1986 году в качестве рождественского подарка, но ее так и не распечатали. Видеоигра “была забыта в ящике стола”, пока о ней не вспомнили в начале этого года.

В Heritage Auctions отметили, что этот нераспечатанный экземпляр Super Mario Bros. является самым старым из известных аукционному дому. Помимо того, что картридж запечатан в оригинальную упаковку, на нем записана четвертая версия игры, которая выпускалась очень недолго.

“Найти другую копию из того же производственного цикла в аналогичных условиях было бы похоже на поиск единственной капли воды в океане”, – заявила Валари МакЛеки, специалист по видеоиграм в Heritage Auctions.

Как сообщает профильное американское издание Polygon, специализирующееся на освещении новостей игровой индустрии, вырученная на аукционе сумма в $660 тысяч сделала копию Super Mario Bros. самой дорогой коллекционной видеоигрой за всю историю.

Эта сумма более чем в четыре раза превышает стоимость предыдущего рекордсмена среди видеоигр: копии Super Mario Bros. 3, проданной за 156 тысяч долларов в ноябре 2020 года.

До этого рекорд для копии Super Mario Bros. составлял 114 тысяч долларов (был установлен на аукционе в июле 2020 года).

СПРАВКА. Super Mario Bros. — видеоигра в жанре платформера, разработанная и выпущенная в 1985 году японской компанией Nintendo для платформы Famicom. Занесена в “Книгу рекордов Гиннесса” как самая продаваемая игра в истории. После успеха игры ее главный герой, Марио, стал символом компании Nintendo и одним из самых известных игровых персонажей в мире.

Платформер — жанр компьютерных игр, в которых основной особенностью игрового процесса является прыгание по платформам, лазанье по лестницам, собирание предметов, обычно необходимых для завершения уровня.