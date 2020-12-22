Об этом сообщает британское издание Express.
Очевидно, люди решили запастись продуктами перед очередным локдауном. Кроме того, ограничения приходятся на период Рождественских праздников.
Из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса некоторые страны прекратили торговые соглашения с Великобританией. Это ухудшает ситуацию, ведь страна закупала часть продуктов за рубежом. Так, британцы рискуют остаться без свежих овощей и фруктов из-за решения Франции прекратить экспорт продукции.
Однако и это еще не все проблемы. В последние выходные на 48 часов запретили ездить между различными регионами Великобритании. Из-за этого решения в графстве Кент застряли грузовики с продуктами.
В то же время представители крупных супермаркетов заявляют, что у людей нет причин для паники. Их запасов продуктов хватит для всех.
- Ранее стало известно, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Правительства Польши, Чехии и Гонконга, среди прочих, приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там новый штамм коронавируса.
- Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, несмотря на то, что десятки стран уже приняли такое решение из-нового штамма коронавируса, обнаруженного в стране.
- Новый штамм коронавируса, который быстро распространяется в Великобритании, имеет мутации, которые провоцируют заражение у детей наравне со взрослыми. Это отличает его от других штаммов и делает еще более опасным.