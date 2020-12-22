Новый штамм коронавируса COVID-19 вызвал неистовую панику среди жителей Великобритании. Люди массово бросились в продуктовые магазины и опустошили полки.

Об этом сообщает британское издание Express.

Очевидно, люди решили запастись продуктами перед очередным локдауном. Кроме того, ограничения приходятся на период Рождественских праздников.

Из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса некоторые страны прекратили торговые соглашения с Великобританией. Это ухудшает ситуацию, ведь страна закупала часть продуктов за рубежом. Так, британцы рискуют остаться без свежих овощей и фруктов из-за решения Франции прекратить экспорт продукции.

Однако и это еще не все проблемы. В последние выходные на 48 часов запретили ездить между различными регионами Великобритании. Из-за этого решения в графстве Кент застряли грузовики с продуктами.

В то же время представители крупных супермаркетов заявляют, что у людей нет причин для паники. Их запасов продуктов хватит для всех.