Об этом рассказывают #Буквы.
Пробки образовались на всех мостах с левого берега на правый. Хуже всего ситуация с автомобильным движением на Северном мосту со стороны Троещины.
На левом берегу пробки образовались на проспекте Соборности, Шухевича, бульваре Перова, Броварском шоссе, возле станций метро “Позняки”, “Осокорки”, “Дарница”, “Черниговская”, “Левобережная”.
На правом берегу затруднено движение возле станций метро “Политехнический институт”, “Университет”, “Печерская”, “Льва Толстого”, “Дворец Украина”, “Олимпийский”.
Есть тянучки на Набережном шоссе в сторону Подола, и на проспекте Победы в сторону центра.
- Ранее #Буквы рассказывали правила пользования подземкой в условиях карантина.
- #Буквы показали первый день работы киевского метро.