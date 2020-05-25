Сегодня в Киеве после двухмесячного карантина начал работу метрополитен. Тем не менее на дорогах столицы образовались сильные пробки.

Об этом рассказывают #Буквы.

Пробки образовались на всех мостах с левого берега на правый. Хуже всего ситуация с автомобильным движением на Северном мосту со стороны Троещины.

На левом берегу пробки образовались на проспекте Соборности, Шухевича, бульваре Перова, Броварском шоссе, возле станций метро “Позняки”, “Осокорки”, “Дарница”, “Черниговская”, “Левобережная”.

На правом берегу затруднено движение возле станций метро “Политехнический институт”, “Университет”, “Печерская”, “Льва Толстого”, “Дворец Украина”, “Олимпийский”.

Есть тянучки на Набережном шоссе в сторону Подола, и на проспекте Победы в сторону центра.