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Несмотря на запрет Зеленского, Тищенко разместил баннеры по Киеву: фото

Заместитель главы фракции "Слуги народа", народный депутат Николай Тищенко разместил по Киеву свои предвыборные баннеры, несмотря на запрет Президента Владимира Зеленского.

Среда, 3 июня 2020, 00:49

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Ранее Тищенко на заседании Парламента во вторник пытался утвердить свои баннеры у президента Владимира Зеленского.

В общении с некой Светой Ш о съемках на этой неделе Тищенко вспоминает, что Офис президента просил его не начинать борд-программу. “По бордам мы же после офиса решили, что без партийных бордов пока. Президент звонил просил не начинать борд-программу”, – писал Тищенко.

Невзирая на просьбу Зеленского, Тищенко все таки разместил предвыборные баннеры. Так, журналист #Букв заметил один из таких баннеров в парке «Победа».

Баннеры Тищенко

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Теги: Владимир Зеленский, выборы мэра Киева, Киев, Слуга народа, Тищенко

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