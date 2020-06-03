Несмотря на запрет Зеленского, Тищенко разместил баннеры по Киеву: фото

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Ранее Тищенко на заседании Парламента во вторник пытался утвердить свои баннеры у президента Владимира Зеленского.

В общении с некой Светой Ш о съемках на этой неделе Тищенко вспоминает, что Офис президента просил его не начинать борд-программу. “По бордам мы же после офиса решили, что без партийных бордов пока. Президент звонил просил не начинать борд-программу”, – писал Тищенко.

Невзирая на просьбу Зеленского, Тищенко все таки разместил предвыборные баннеры. Так, журналист #Букв заметил один из таких баннеров в парке «Победа».

Фото: Александр Кужельный, #Буквы