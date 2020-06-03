Несмотря на запрет Зеленского, Тищенко разместил баннеры по Киеву: фото

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Ранее Тищенко на заседании Парламента во вторник пытался утвердить свои баннеры у президента Владимира Зеленского.
В общении с некой Светой Ш о съемках на этой неделе Тищенко вспоминает, что Офис президента просил его не начинать борд-программу. “По бордам мы же после офиса решили, что без партийных бордов пока. Президент звонил просил не начинать борд-программу”, – писал Тищенко.
Невзирая на просьбу Зеленского, Тищенко все таки разместил предвыборные баннеры. Так, журналист #Букв заметил один из таких баннеров в парке «Победа».
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
- Как известно, Николай Тищенко является одним из кандидатов на мэры Киева от “Слуги народа”. Его ближайшего конкурента на праймериз Александра Ткаченко 1 июня фракция рекомендовала назначить министром культуры.
- Также кандидатом на мэры Киева является депутат СН Александр Качура.
- Ранее социология давала Тищенко не более 8% поддержки. В то же время месяц назад он оскандалился с тем, что его ресторан “Велюр” работал во время карантина.
- В своей годовой декларации Тищенко указал, что заработал на ресторанном бизнесе только 600 000 гривен.