Французский министр здравоохранения Оливье Веран, который является квалифицированным врачом и неврологом, говорит, что пациенты с коронавирусом должны принимать парацетамол, а не ибупрофен или кортизон.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Так, Оливье Веран написал в своем Twitter: “Прием противовоспалительных средств [ибупрофен, кортизон…] может быть фактором, способствующим обострению инфекции. В случае лихорадки принимайте парацетамол. Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты, обратитесь к врачу”.

Медики отмечают, что противовоспалительные препараты имеют тенденцию уменьшать реакцию иммунной системы организма на вирус.

Французское министерство здравоохранения в пятницу вечером объявило, что число случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 800 за 24 часа. Веран уточнил, что в стране было 3661 подтвержденный случай, из которых 79 привели к смертельному исходу. 154 человека находятся в реанимации.

Эйфелева башня, Версальский дворец, Лувр, Музей Орсе и Центр Помпиду находятся в числе общественных достопримечательностей, которые закрылись. Архиепископ Парижа Мишель Аупетит заявил, что в церквях в парижском регионе не будет воскресных месс.