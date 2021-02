Nestlé начнет выпускать веганский KitKat

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Это будут плитки KitKat, которые получили название KitKat V.

Веганский батончик разработан кондитерами из Йорка (Великобритания).

“Один из наиболее частых запросов, которые мы видим в социальных сетях, – это веганский KitKat , поэтому мы рады, что можем осуществить это желание. Я не могу дождаться чтобы люди могли попробовать этот удивительно вкусный новый KitKat . Это продукт для всех, кто хочет в своей жизни немного больше растительной пищи!“ – отметил глава кондитерской компании Александр фон Майо.

The ‘KitKat’ is out of the bag… 🍫 🌱

It’s almost time for plant-based fans around the world to take a break. Our Vegan @KitKat is coming in 2021… watch this space…

➡️ https://t.co/4WuaTO0utG #PlantBased #Innovation #KitKat #Nestlé pic.twitter.com/5VXfKYvt5I

— Nestlé (@Nestle) February 15, 2021