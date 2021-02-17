Covid-19 Украина

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Nestlé начнет выпускать веганский KitKat

Корпорация Nestlé начнет выпускать свой первый веганский шоколад.

Среда, 17 февраля 2021, 19:06

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Это будут плитки KitKat, которые получили название KitKat V.

Веганский батончик разработан кондитерами из Йорка (Великобритания).

“Один из наиболее частых запросов, которые мы видим в социальных сетях, – это веганский KitKat , поэтому мы рады, что можем осуществить это желание. Я не могу дождаться чтобы люди могли попробовать этот удивительно вкусный новый KitKat . Это продукт для всех, кто хочет в своей жизни немного больше растительной пищи!“ – отметил глава кондитерской компании Александр фон Майо.

По информации Bloomberg, новый KitKat, на разработку которого ушло два года, будет использовать формулу на основе риса для имитации молочного шоколада, использованного в оригинальном KitKat.

Создать альтернативу молочному шоколаду может быть непросто, потому что он должен хорошо смешиваться с какао и сахаром для кремовой текстуры. По словам фон Майо, другие альтернативы, такие как соя или миндаль, могут придать шоколаду неприятный привкус.

Ранее Nestlé уже запускала в продажу веганские альтернативы молочным продуктам из риса, овса, сои, кокоса, гороха и миндаля.

Теги: KitKat, вегани, Nestle

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