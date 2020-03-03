В Ассоциации ветеринарной медицины США заявляют, что пока нет доказательств того, что коты и собаки могут быть переносчиками коронавируса.

Об этом пишет издание Observer.

В США 85 миллионов семей имеют домашних животных, поэтому не удивительно, что растет беспокойство за них.

Коронавирусы – это большое семейство патогенов, обычно встречающихся у птиц и млекопитающих. Ученые нашли доказательства того, что Covid-19 впервые произошел от летучих мышей и мигрировал к людям в результате физического контакта. Но нет данных, свидетельствующих о том, что вирус может передаваться от человека собакам и кошкам или наоборот, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

В прошлую пятницу у собаки жителя Гонконга, который заболел коронавирусом, был получен “слабопозитивный” результат на Covid-19.

Тем не менее департамент сельского и рыбного хозяйства города до сих пор не определил, действительно ли собака заболела или это было просто “результатом загрязнения слизистых ее рта и носа”. В настоящее время собака находится на карантине в учреждении для животных в Гонконге.

CDC США предлагает владельцам домашних животных ограничивать контакты с ними, в том числе обнимания, поцелуи или облизывания “с домашними животными и другими животными, если владелец заражен коронавирусом”.

В ВОЗ напомнили: “Всегда полезно мыть руки с мылом после контакта с домашними животными. Это защищает вас от различных распространенных бактерий, таких как кишечная палочка и сальмонелла, которые могут передаваться между животными и людьми”.