Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления СБУ Виталий Маяков в эфире “Свободы слова с Савиком Шустером”.
“Что касается других лиц, на которых готовились покушения, то я, как следователь, оперирую доказательствами. По поводу Осмаева была поставлена конкретная задача, обусловлены определенные сроки, был заплачен аванс за убийство, и определен способ расчета. По поводу других лиц — конкретных задач (Шайтанову — ред.) не ставилось на это время, и о том, что готовились эти действия, доказательства в настоящее время не собраны”, — сказал Маяков.
Ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что задержанный СБУ генерал-майор Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова. По его словам, это было бы “уже не первое и даже не пятое покушение”.
На видео с 2 ч. 19 мин. 18 сек.
- Как известно, 14 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали генерал-майора спецслужбы Валерия Шайтанова.В тот же день следователи СБУ объявили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт).
- 16 апреля Шевченковский районный суд Киева избрал для генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, подозреваемого в работе на ФСБ России, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
- СБУ задержала бывшего сотрудника Центра спецопераций “Альфа”, фигуранта дела генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в работе на ФСБ России.