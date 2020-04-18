У следствия нет доказательств, что генерал-майор Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления СБУ Виталий Маяков в эфире “Свободы слова с Савиком Шустером”.

“Что касается других лиц, на которых готовились покушения, то я, как следователь, оперирую доказательствами. По поводу Осмаева была поставлена конкретная задача, обусловлены определенные сроки, был заплачен аванс за убийство, и определен способ расчета. По поводу других лиц — конкретных задач (Шайтанову — ред.) не ставилось на это время, и о том, что готовились эти действия, доказательства в настоящее время не собраны”, — сказал Маяков.

Ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что задержанный СБУ генерал-майор Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова. По его словам, это было бы “уже не первое и даже не пятое покушение”.

На видео с 2 ч. 19 мин. 18 сек.