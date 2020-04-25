В настоящее время нет подтверждений того, что те, кто перенес заболевание коронавирусом COVID-19 и имеет антитела, защищен от повторного заражения.

Соответствующее заявление обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

“Некоторые правительства высказали предположение, что обнаружение антител к SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, может служить основанием для выдачи “паспорта иммунитета” или “сертификата об отсутствии риска”, который позволил бы людям путешествовать или вернуться к работе, поскольку они защищены от повторного заражения. В настоящее время нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного инфицирования“, – подчеркнули в ВОЗ.

В организации уточнили, что у людей, которые излечились от коронавируса, действительно есть антитела к нему, но “некоторые из выздоровевших имеют очень низкий уровень нейтрализующих антител в крови”.

В ВОЗ отмечают, что в данный момент не проводилось специализированных исследований относительно того, обеспечивает ли присутствие антител к COVID-19 устойчивый иммунитет.

Кроме того, в организации объяснили, что лабораторные тесты, которые выявляют антитела к коронавирусу, включая быстрые иммунодиагностические тесты, нуждаются в дальнейшей проверке “для определения их точности и надежности”. Недостаточно точные тесты могут ошибочно утверждать, что человек здоров, тогда как он болен коронавирусом, и наоборот. Как подчеркивают в ВОЗ, в обоих случаях ошибка может привести к серьезным последствиям.

В ВОЗ также проинформировали, что такие тесты должны отличать вирус SARS-CoV-2 (вызывающий заболевание COVID-19) от других коронавирусов.

“Четыре вида коронавирусов вызывают простуду и широко распространены. Остальные два – это вирусы, вызывающие ближневосточный респираторный синдром (MERS, – ред.) и острый респираторный синдром (SARS, – ред.)”, – напомнили в организации.

В ВОЗ отметили, что проведение тестирования на наличие антител к SARS-CoV-2 “имеет решающее значение для понимания степени и факторов риска, связанных с инфекцией”. Однако большинство из таких исследований “не предназначены для определения того, обладают ли выздоровевшие иммунитетом к повторным инфицированиям”.

В ВОЗ добавили, что люди, у которых выявили антитела, могут решить, что у них иммунитет к повторному инфицированию и игнорировать рекомендованные меры предосторожности.