Об этом он проинформировал сегодня на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

“Я могу вам сказать, уважаемые друзья: молитесь Богу дома, и все будет хорошо. Не ходите сейчас там, где большое скопление людей… Как я могу вам запретить ходить в церковь?” – отметил Данилов.

На вопрос, почему на учебные заведения карантин распространяется, а на церкви нет, Данилов ответил:

“Учебными заведениями занимается соответствующее министерство. Если бы было министерство Бога, я бы вам сказал, что давайте будем об этом говорить”.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Стоит отметить, что сегодня в Украине была зафиксирована первая смерть вследствие заражения коронавирусом COVID-19. Скончалась пожилая женщина из Радомышля Житомирской области, которая ранее вернулась из Польши.

Известно, что она не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. В частности, женщина принимала гостей и ходила в церковь.