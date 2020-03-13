Об этом он проинформировал сегодня на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
“Я могу вам сказать, уважаемые друзья: молитесь Богу дома, и все будет хорошо. Не ходите сейчас там, где большое скопление людей… Как я могу вам запретить ходить в церковь?” – отметил Данилов.
На вопрос, почему на учебные заведения карантин распространяется, а на церкви нет, Данилов ответил:
“Учебными заведениями занимается соответствующее министерство. Если бы было министерство Бога, я бы вам сказал, что давайте будем об этом говорить”.
Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 березня 2020 р.
Стоит отметить, что сегодня в Украине была зафиксирована первая смерть вследствие заражения коронавирусом COVID-19. Скончалась пожилая женщина из Радомышля Житомирской области, которая ранее вернулась из Польши.
Известно, что она не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. В частности, женщина принимала гостей и ходила в церковь.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что в зоне наибольшего риска из-за вспышки коронавируса COVID-19 находятся пожилые люди в возрасте 80 лет и более.