Больницы Тернопольской области не обеспечены всем необходимым для борьбы с COVID-19. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отправился регион, чтобы решить проблему.

Об этом в сегодняшнем видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, жители Монастырисского района Тернопольской области, где коронавирусом COVID-19 заразились уже десятки человек, в том числе медики, записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В открытом письме они сообщали, что в регионе нет достаточного количества медоборудования и средств защиты, а заявления новоназначенного председатель Тернопольской ОГА Владимира Труша о том, что область хорошо обеспечена – не соответствуют действительности.

Зеленский заверил, что проблема в Монастырисском районе была решена, но на территории области обеспечены не все больницы. Для того, чтобы разобраться с ситуацией, в регион направился замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Были проведены переговоры с департаментом охраны здоровья. Состав медицинского персонала полностью укомплектован и продолжает работать, за что им большое спасибо. По состоянию на сейчас в больнице есть 4 аппарата ИВЛ, местное управление закупит еще — соответствующий тендер размещен на Prozorro. Работники обеспечены костюмами и респираторами на ближайшие дни. Идет работа над полный обеспечением их всех необходимым. Решается вопрос достаточного обеспечения других больниц региона, в том числе — Козовского района. С этой целью туда сегодня отправился главный санитарный врач Виктор Ляшко”, — сообщил президент.

Также Зеленский отметил, что следующие грузы из Китая с медоборудованием и средствами защиты, которые ожидаются в ближайшие дни, в первую очередь будут доставлены в Тернопольскую и Черновицкую области, где уже большее 100 человек заразились коронавирусом.