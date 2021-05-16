Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подякував Україні та низці інших держав за підтримку в конфлікті з ХАМАС.

Про це він написав у Twitter.

Нетаньягу висловив вдячність низці держав, серед яких і Україна, за підтримку Ізраїлю, що зараз захищається від ракетних атак з боку терористів ХАМАС.

“Дякую за рішучу підтримку Ізраїлю та нашого права на самооборону від терактів”, – написав ізраїльський прем’єр.

Крім України, Нетаньягу подякував США, Албанії, Австралії, Австрії, Боснії і Герцеговині, Бразилії, Болгарії, Канаді, Колумбії, Кіпру, Чехії, Грузії, Німеччині, Гватемалі, Гондурасу, Угорщині, Італії, Литві, Молдові, Нідерландам, Північній Македонії, Парагваю, Словенії і Уругваю, розмістивши у твіті відповідні прапори.