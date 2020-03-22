Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что хотел бы организовать в стране массовое тестирование на коронавирус COVID-19.

Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Channel 12, информирует издание The Times of Israel.

Как объяснил Нетаньяху, “массовые анализы крови” могли бы помочь выявить тех, кто уже переболел COVID-19 и у кого выработались антитела. Эти люди, по словам политика, могли бы не придерживаться карантина и “перезапустить экономику” Израиля.

Нетаньяху отметил, что системы здравоохранения стран всего мира могут столкнуться с неизбежным крахом, если распространение коронавируса не будет сдержано. Он также выразил мнение, что COVID-19 может оказаться самой большой угрозой для человечества со времен средневековья.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль, который закрыл свои границы из-за вспышки вируса, сейчас “находится в гораздо лучшем положении”, чем многие другие страны, но все еще потенциально может столкнуться с “десятками тысяч погибших”.

В связи с этим политик проинформировал, что хотел бы: во-первых, найти, изолировать и вылечить инфицированных; а во-вторых, дать возможность тем, кто здоров, вернуться к работе и спасти экономику.

Реализации этих планов, по словам политика, могло бы поспособствовать массовое тестирование на COVID-19.

“При нынешнем положении вещей мы разрушаем экономику”, – заявил Нетаньяху.

Стоит отметить, что на днях он обязал жителей Израиля оставаться дома. Такие чрезвычайные меры по ограничению передвижения направлены на то, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

По состоянию на вечер субботы сообщалось о примерно 900 случаях заражения в Израиле и одном летальном исходе.