Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Channel 12, информирует издание The Times of Israel.
Как объяснил Нетаньяху, “массовые анализы крови” могли бы помочь выявить тех, кто уже переболел COVID-19 и у кого выработались антитела. Эти люди, по словам политика, могли бы не придерживаться карантина и “перезапустить экономику” Израиля.
Нетаньяху отметил, что системы здравоохранения стран всего мира могут столкнуться с неизбежным крахом, если распространение коронавируса не будет сдержано. Он также выразил мнение, что COVID-19 может оказаться самой большой угрозой для человечества со времен средневековья.
Нетаньяху подчеркнул, что Израиль, который закрыл свои границы из-за вспышки вируса, сейчас “находится в гораздо лучшем положении”, чем многие другие страны, но все еще потенциально может столкнуться с “десятками тысяч погибших”.
В связи с этим политик проинформировал, что хотел бы: во-первых, найти, изолировать и вылечить инфицированных; а во-вторых, дать возможность тем, кто здоров, вернуться к работе и спасти экономику.
Реализации этих планов, по словам политика, могло бы поспособствовать массовое тестирование на COVID-19.
“При нынешнем положении вещей мы разрушаем экономику”, – заявил Нетаньяху.
Стоит отметить, что на днях он обязал жителей Израиля оставаться дома. Такие чрезвычайные меры по ограничению передвижения направлены на то, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
По состоянию на вечер субботы сообщалось о примерно 900 случаях заражения в Израиле и одном летальном исходе.
- Ранее сообщалось, что в Израиле для избежания распространения коронавируса всех граждан, приехавших из-за границы, будут изолировать на 14 дней.
- В Тель-Авиве полиция агрессивно задержала мужчину, который дважды нарушил карантинный режим, связанный с распространением коронавируса COVID-19.