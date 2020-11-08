Об этом он написал в Twitter.
Нетаньяху поздравил Байдена и и новоизбранного вице-президента Камалу Харрис, и отметил, что с Байденом у них теплые личные отношения уже около сорока лет.
Он добавил, что с нетерпением ждет совместной работы с обоими для дальнейшего укрепления отношений между США и Израилем.
Также он поблагодарил Трампа за признание Иерусалима и Голан, противостояние Ирану и дружбу с Израилем.
“Спасибо, Дональд Трамп, за дружбу, которую вы продемонстрировали государству Израиль и мне лично, за признание Иерусалима и Голан, за противостояние Ирану, за исторические мирные соглашения и за то, что американо-израильский альянс достиг беспрецедентных высот”, — написал он.
При этом совместное фото с Трампом стоит у него на заставке в Twitter.
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