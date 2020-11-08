Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поздравил новоизбранного президента США Джо Байдена с победой на выборах и поблагодарил действующего президента Дональда Трампа за дружеские отношения с Израилем.

Об этом он написал в Twitter.

Нетаньяху поздравил Байдена и и новоизбранного вице-президента Камалу Харрис, и отметил, что с Байденом у них теплые личные отношения уже около сорока лет.

Он добавил, что с нетерпением ждет совместной работы с обоими для дальнейшего укрепления отношений между США и Израилем.

Также он поблагодарил Трампа за признание Иерусалима и Голан, противостояние Ирану и дружбу с Израилем.

“Спасибо, Дональд Трамп, за дружбу, которую вы продемонстрировали государству Израиль и мне лично, за признание Иерусалима и Голан, за противостояние Ирану, за исторические мирные соглашения и за то, что американо-израильский альянс достиг беспрецедентных высот”, — написал он.

При этом совместное фото с Трампом стоит у него на заставке в Twitter.