Стримінгова платформа Netflix розпочала пошук керівника для контролю за розвитком напрямку відеоігор, що свідчить про те, що компанія вирішила вийти за рамки свого традиційного бізнесу.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зазначається, що відбувається це це на тлі сплеску популярності відеоігор під час пандемії.

Але це не перші спроби платформи у сфері відеоігор. Раніше вона експериментувала з інтерактивом, зокрема у своєму серіалі “Чорне дзеркало”, де глядачі могли обирати, що персонаж робитиме далі. Також були створені ігри за мотивами серіалів “Дивні дива” та “Паперовий будинок”.

Один з варіантів, який розглядають у Netflix, — це продаж колекції ігор за передоплатою.

Деталі стратегії компанії ще не відомі, але відомо, що в іграх не буде реклами.