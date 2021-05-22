Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Зазначається, що відбувається це це на тлі сплеску популярності відеоігор під час пандемії.
Але це не перші спроби платформи у сфері відеоігор. Раніше вона експериментувала з інтерактивом, зокрема у своєму серіалі “Чорне дзеркало”, де глядачі могли обирати, що персонаж робитиме далі. Також були створені ігри за мотивами серіалів “Дивні дива” та “Паперовий будинок”.
Один з варіантів, який розглядають у Netflix, — це продаж колекції ігор за передоплатою.
Деталі стратегії компанії ще не відомі, але відомо, що в іграх не буде реклами.
- З наступного місяця кілька десятків шоу перестануть бути доступними на стримінговому сервісі Netflix.