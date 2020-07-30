Видео появилось на официальном YouTube-канале Netflix.
Премьера нового сезона должна состояться 31 июля.
Главные роли исполнили Эллен Пейдж, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман и другие.
По сюжету произошел апокалипсис, но Номер Пять (Эйдан Галлахер) успел перебросить всех в прошлое. Прыжок оказался слишком мощным, и теперь супергерои Харгривз оказались в 1960-х годах. Номер Пять отправится в еще более ранний период, чтобы найти братьев и сестер, предотвратить апокалипсис и вернуться в свое время.
- Ранее сообщалось, что актриса сериала “Очень странные дела” (Stranger Things) Милли Бобби Браун сыграет главную роль в новом триллере Netflix “Девушки, которыми я была” (The Girls I’ve Been).