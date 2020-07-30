Американский сервис Netflix опубликовал видео с первой сценой второго сезона сериала"Академия Амбрелла", который основан на комиксах The Umbrella Academy экс-вокалиста рок-группы My Chemical Romance Джерарда Уэя и Габриэля Ба.

Видео появилось на официальном YouTube-канале Netflix.

Премьера нового сезона должна состояться 31 июля.

Главные роли исполнили Эллен Пейдж, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман и другие.

По сюжету произошел апокалипсис, но Номер Пять (Эйдан Галлахер) успел перебросить всех в прошлое. Прыжок оказался слишком мощным, и теперь супергерои Харгривз оказались в 1960-х годах. Номер Пять отправится в еще более ранний период, чтобы найти братьев и сестер, предотвратить апокалипсис и вернуться в свое время.