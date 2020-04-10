Соответствующий пост опубликован в официальном Twitter-аккаунте платформы.

Как сообщалось ранее, в августе 2018 года вице-президент США Майк Пенс объявил, что Соединенные Штаты Америки, столкнувшись с растущей конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая, намерены создать военно-космические силы к 2020 году. В 2019 году Министерство обороны США официально учредило Космическое командование (SPACECOM) в составе американских вооруженных сил США.

В конце весны на Netflix выйдет комедийный сериал “Комические войска”. Это история о том, в США по приказу президента создают новый вид войск, но созванные госслужащие понятия не имеют, как воплотить в жизнь эта задачу.

Роль генерала войск Марка Нейрде досталась актеру Стиву Кареллу. Также в сериале снялись такие кинозвезды, как Джон Малкович, Лайза Кудроу, Джимми Янг и Диана Сильверс.

Премьера запланирована на 29 мая, но Netflix уже поделились первым кадрами нового сериала.