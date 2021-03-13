Стриминговий сервис Netflix разработал и начал тестировать функцию, которая направлена ​​на предотвращение использования одного аккаунта с подпиской несколькими людьми.

Об этом сообщает CNN.

Предполагается, что сервис будет посылать владельцу аккаунта сообщения с просьбой подтвердить личность. Таким образом Netflix планирует убеждаться, что учетная запись используется ее владельцем. В специальную форму нужно будет ввести пароль, который видеосервис вышлет на указанный при регистрации телефон или электронную почту.

Без заполнения этой формы с обязательным введением мгновенного пароля пользователь не сможет просматривать содержимое сервиса.

Сейчас функция работает в тестовом режиме для ограниченного количества пользователей. В Netflix не сообщают, когда она станет доступной для всех.