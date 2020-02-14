Трейлер был опубликован на Youtube-канале сериала.
События в новом сезоне сериала выйдут за пределы американского городка Хокинз.
В трейлере показана группа советских заключенных с надзирателями. Вероятно, события происходят в тюремном лагере в северной части России.
Саундтреком к трейлеру играет русская песня, а само видео иронично подписано “From Russia with love…”.
При этом в конце ролика на экране появляется Джим Хоппер – один из героев, который умер по сюжету предыдущего третьего сезона сериала.
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