Трейлер был опубликован на Youtube-канале сериала.

События в новом сезоне сериала выйдут за пределы американского городка Хокинз.

В трейлере показана группа советских заключенных с надзирателями. Вероятно, события происходят в тюремном лагере в северной части России.

Саундтреком к трейлеру играет русская песня, а само видео иронично подписано “From Russia with love…”.

При этом в конце ролика на экране появляется Джим Хоппер – один из героев, который умер по сюжету предыдущего третьего сезона сериала.