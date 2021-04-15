Відео з’явилося на Youtube-каналі сервісу.

Зазначимо, що Netflix раніше не анонсував розробку проєкту на честь Боузмана, який помер від раку у серпні минулого року.

У фільмі розкажуть про кар’єру Боузмана, його приватне життя, а також про хворобу яка забрала його життя. Творці стрічки обіцяють розповісти про такого Чедвіка, яким його знали лише найближчі люди.

У фільмі з’являться колеги актора Спайк Лі, Віола Девіс, Дензел Вашингтон, Філіс Рашад і інші. Своїми спогадами про роботу з Чедвіком поділяться відомі режисери та його колеги з фільму “Чорна Пантера”.

“Люди називають мене актором. Але я б не став обов’язково називати себе актором. Я б назвав себе художником”, – сказав колись Боузман.

Ця фраза лягла в основу назви стрічки.

Прем’єра стрічки відбудеться 17 квітня. Вона буде доступною на сервісі протягом 30 днів.

Боузман помер в США в Лос-Анджелесі 28 серпня 2020 роки після битви з раком товстої кишки, залишивши після себе багату спадщину. Актор отримав світову популярність завдяки ролі супергероя Чорної Пантери в кіновсесвіту Marvel в 2016-2019 роках, знявшись в чотирьох фільмах франшизи, включаючи однойменний фільм 2018 року, який приніс акторові NAACP Image Award за кращу чоловічу роль і Screen Actors Guild Award за кращий акторський склад в ігровому кіно. Як перший чорношкірий актор, який очолив фільм КВМ, Боузман також був включений в список Time 100 2018 року. Його останній фільм, “Ма Рейні: Мати блюзу”, планують випустити посмертно.