Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Это комедийный боевик под названием “The Last Mercenary” – о политических интригах на государственном уровне. Среди ключевых актеров – Жан-Клод Ван Дамм.

“Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров – Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов”, – отметил Ткаченко.

В Украине за съемки ответственны международная кинокомпания Apple Tree и продакшн-компания Star Media.

Ткаченко уточнил, что съемки уже стартовали и продлятся до осени.

Продюсеры ленты – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер – Дэвид Шарон, а оператор-постановщик Тьерри Арбогаст.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, в боевике “The Last Mercenary” (“Последний наемник”) Жан-Клод Ван Дамм сыграет роль бывшего агента секретной службы, который должен срочно вернуться во Францию, когда правительство ложно обвинило его сына в незаконной торговле оружием и наркотиками. Не обойдется и без разборок с мафией.

“Последний наемник” – невероятно захватывающий проект, позволяющий мне попробовать новый жанр. Я всегда был поклонником Жана-Поля Бельмондо, и я надеюсь по-своему взглянуть на комедийный боевик. Сценарий очень удачно объединяет все эти элементы – прекрасную историю с эмоциями, много действий и много юмора”, – подчеркнул Ван Дамм, комментируя съемки.

В ленте также снимутся Асса Силла, Самир Декацца, Патрик Тимси, Эрик Джудор и другие.

Режиссер фильма Давид Шарон заявил, что хочет вернуться к традиции боевиков 80-х и 90-х. По его мнению, Жан-Клод Ван Дамм идеально подходит для такого рода фильмов.